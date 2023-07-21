تامر حسني يطرح أغنية «مش هتغير عشان حد»: اسمعوها كاملة على «يوتيوب»

أعلن الفنان تامر حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيته الجديدة «مش هتغير عشان حد» من ألبومه الجديد هرمون السعادة.

ونشر تامر حسني، فيديو للأغنية، وعلق عليها قائلا: «مش هتغير عشان حد.. كلمات وألحان تامر حسني.. توزيع: علي فتح الله، من ألبوم هرمون السعادة.. اسمعها كاملة على يوتيوب».

فيلم تاج لتامر حسني

ويعرض حاليا في دور العرض فيلم «تاج» لتامر حسني، الذي حقق إيرادات كبيرة منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى، ويضم الفيلم إضافة إلى تامر حسني، كل من: دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، شيرين، ساندي ، هالة فاخر، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.