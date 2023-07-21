تامر حسني يقدم أغنية جديدة خلال حفله بالعلمين الجديدة

يبدأ بعد قليل حفل الفنان تامر حسني، في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث يعرض باقة من أفضل أغانيه، فضلا عن أغنيات جديدة يسمعها الجمهور للمرة الأولى.

تامر حسني يفتتح حفلات العلمين

وعلم «الوطن» أن تامر حسني، من المقرر أن يقدم أغنياته الجديدة، خلال الحفل، ومنها «هرمون السعادة» و«تاج»، بالإضافة لأغنية «مش هتغير علشان حد» التي كان قد طرح برومو صغير لها خلال الأيام الماضية.

تامر حسني يقدم أغنية هرمون السعادة

ويضم المهرجان، الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة.

وتشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولي.