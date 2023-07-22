عضو حزب البتريوت الأوكراني: كييف تحارب لتحرير أراضيها.. وجزيرة القرم محتلة

قال الدكتور رامي أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني، إن كييف تحارب من أجل تحرير أراضيها، مؤكدًا أن جزيرة القرم محتلة.

أبو شمسية: الأراضي الأوكرانية هدف روسيا

وأضاف أبو شمسية، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «أي أرض أوكرانية محتلة من قبل روسيا هي هدف للجيش الأوكراني لإخراج المحتل من الأراضي الأوكرانية»، مشيرا إلى أن احتلال روسيا لجزيرة القرم منذ عام 2014، دفعها لإنشاء العديد من مخازن الذخيرة وزيادة خطوط الإمداد بالنسبة للجيش، ما يجعل من تلك التمركزات هدفا للجيش الأوكراني في معركته ضد أوكرانيا.

وأوضح أن الهجوم الأوكراني المضاد، بدأ بالفعل منذ أكثر من شهر واليوم أخذ وتيرة تصاعدية، حيث تمكن الجيش الأوكراني من إيجاد ثغرات ودخل إلى مناطق بالقرم.

وأضاف: «أعتقد في القريب العاجل سيكون هناك تقدما أكبر للجيش الأوكراني، وما حررته أوكرانيا خلال 3 أسابيع روسيا احتلته خلال 10 شهور، وبالتالي الجيش الأوكراني يقوم بعمل جيد لتحرير أراضيه».