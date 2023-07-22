عادل حمودة يكشف أسباب اعتذار ثروت عكاشة عن عضوية مجلس قيادة الثورة

قال الإعلامي والكاتب الصحفي عادل حمودة، إن ثروت عكاشة، وزير الثقافة الأسبق، رُشح لعضوية مجلس قيادة الثورة، ممثلا لسلاح الفرسان، وكان العرض مفاجأة بالنسبة له، «اعتذر ثروت عكاشة لعدة أسباب قدمها مكتوبة، أولها أن ما قام به من عمل وطني لا ينتظر عليه جزاء، كما أن انضمامه إلى المجلس سوف يصرفه عن مهامه في سلاح الفرسان».

أسباب اعتذار ثروت عكاشة

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن سببا من أسباب اعتذار ثروت عكاشة هو أن المقدم حسين الشافعي، أقدم منهـ وهو أولى بالمكان، وفيما بعد أضيف سبب رابع وهو توليه رئاسة تحرير مجلة التحرير، موضحًا أنه أنشأ المجلة وتولى رئاسة تحريرها أحمد حمروش لكن ارتباطاته اليسارية فرضت نفسها على المجلة.

وأوضح أن ثروت عكاشة لم يسلم من انتقادات مجلس قيادة الثورة، وكتب افتتاحية بعنوان «أعلنوها جمهورية فورا» الأمر الذي أغضب محمد نجيب، واعتبر المقال تجاوزا لدوره في القيادة، وفي الذكرى الأولى للثورة كتب ثروت عكاشة مقال بعنوان «هكذا قمنا بالثورة» حدد في المقال دور كل سلاح ودور كل ضابط من الضباط الأحرار ووافق عبد الناصر على نشره لكن العدد تم مصادرته.

بداية مرحلة جديدة في حياته

وتابع: «من صادر العدد هو صلاح سالم وزير الإرشاد القومي، لم يكن له دور ليلة الثورة لأنه كان خارج القاهرة، وعقد صلاح سالم مؤتمرا صحفيا أنكر فيه أن مجلة التحرير تعبر عن مجلس قيادة الثورة، وذهب ثروت عكاشة إلى عبد الناصر محتجا، وقدم استقالته من رئاسة تحرير مجلة التحرير، وبعد 24 ساعة قرر مجلس قيادة الثورة تعيينه ملحقا عسكريا في الخارج، بالتحديد في مدينة برن السويسرية، وبدأت مرحلة جديدة في حياته».