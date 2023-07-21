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«الشيخ زايد» تبحث توفيق أوضاع منطقة «الثورة الخضراء» لسرعة استكمال المرافق

كتب:

أيمن حمزة
12:52 م | الجمعة 21 يوليو 2023
رئيس جهاز الشيخ زايد يعقد اجتماعاً مع ممثلي منطقة الثورة الخضراء لبحث استكمال إجراءات توفيق الأوضاع

رئيس جهاز الشيخ زايد يعقد اجتماعاً مع ممثلي منطقة الثورة الخضراء لبحث استكمال إجراءات توفيق الأوضاع

عقد المهندس أحمد مصطفي محمد، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، اجتماعا مع ممثلي منطقة الثورة الخضراء بتوسعات المدينة بالقرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، لبحث استكمال إجراءات توفيق الأوضاع بالمنطقة، وذلك في إطار سرعة توفيق أوضاع حائزى الأراضى بالمناطق المضافة لكردونات عددٍ من المدن الجديدة، وتنفيذ خطة عمل الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن سياسات التعامل مع الأراضى المضافة لأحوزة عددِ من المدن الجديدة وهي (الشـروق - العبور الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - سفنكس الجديدة).

رئيس جهاز الشيخ زايد يعقد اجتماعا مع ممثلي منطقة الثورة الخضراء

وخلال الاجتماع، استمع رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد إلى آراء ومقترحات الحضور للوقوف على جميع الطلبات والمقترحات المطلوبة لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع للطلبات المقدمة منهم، وذلك تمهيداً لسرعة تنفيذ أعمال المرافق الرئيسية بالمنطقة .

وصرح المهندس أحمد مصطفي محمد، رئيس الجهاز، بأنه تم توضيح بعض الاستفسارات والأمور الفنية التي تم طرحها من جانب الحضور، والتي أدت إلى ترحيبهم واستعدادهم لاستكمال إجراءات التقنين.

وفي نهاية الاجتماع، تعهد ممثلو منطقة الثورة الخضراء بالتواصل مع باقي الأعضاء لعقد اجتماع موسع مع مسئولي جهاز مدينة الشيخ زايد، يشمل النزول على أرض الواقع لرصد مشكلات المباني المقامة، ووضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع استشاري المدينة .

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.