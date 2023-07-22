تنظيم العرض الجوي «المصري – الإماراتي» في العلمين الجديدة غدا

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على موقع «يوتيوب»، منذ قليل، فيديو ترويجيا للعرض الجوي «المصري – الإماراتي» المرتقب في مدينة العلمين الجديدة باللغة الإنجليزية للترويج للعرض الجوي.

وتضمن الفيديو الإعلان عن توقيت تنظيم العرض الجوي «المصري – الإماراتي»، والمُقرر عقده غدًا الأحد 23 يوليو 2023 في العلمين الجديدة.

ومن المُقرر أن يُشارك في العرض؛ فريق الألعاب الجوية المصري «النجوم الفضية»، وقوات المظلات المصرية، والقوات البحرية، ومن الجانب الإماراتي يُشارك «سرب الفرسان» الجوي.