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تنظيم العرض الجوي «المصري – الإماراتي» في العلمين الجديدة غدا

كتب:

محمد مجدي
06:35 م | السبت 22 يوليو 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على موقع «يوتيوب»، منذ قليل، فيديو ترويجيا للعرض الجوي «المصري – الإماراتي» المرتقب في مدينة العلمين الجديدة باللغة الإنجليزية للترويج للعرض الجوي.

وتضمن الفيديو الإعلان عن توقيت تنظيم العرض الجوي «المصري – الإماراتي»، والمُقرر عقده غدًا الأحد 23 يوليو 2023 في العلمين الجديدة.

ومن المُقرر أن يُشارك في العرض؛ فريق الألعاب الجوية المصري «النجوم الفضية»، وقوات المظلات المصرية، والقوات البحرية، ومن الجانب الإماراتي يُشارك «سرب الفرسان» الجوي.

 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.