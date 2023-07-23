القبض على المتهمين بالتعدي على سيدة وإتلاف سيارة شقيقها بالسلام 

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات تداول منشور عبر موقع فيس بوك يتضمن تضرر إحدى السيدات من اعتداء أشقاء زوجها عليها بالضرب وإتلاف سيارة شقيقها، وتم ضبط مرتكبي الواقعة,

يأتي ذلك عقب رصد الأجهزة الأمنية تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن تضرر إحدى السيدات من أشقاء زوجها، لقيامهم بالتعدي عليها بالضرب وإتلاف سيارة شقيقها حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر وتبين أنها مقيمة بمحافظة الشرقية وباستدعائها تبين إصابتها بخدوش بإحدى يديها، وقررت بوجود خلافات مع زوجها، وأنها مقيمة بمنزل عائلتها بالشرقية، ولدى حضورها ونجليها لمسكن الزوجية بدائرة قسم شرطة السلام أول وبصحبتها شقيقها، فوجئت بقيام زوجها بتحريض شقيقيه بالتعدي عليها وعلى شقيقها بالضرب ورشقهما بالحجارة، مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها وإحداث بعض التلفيات بالسيارة الخاصة بشقيقها

.تم ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.