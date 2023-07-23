سهام صالح الأهلي يتفوق على بيراميدز ويقترب من ضم المغربي رضا سليم

قالت الإعلامية سهام صالح، إن صفقة انضمام لاعب نادي الجيش المغربي رضا سليم إلى النادي الأهلي حسمت بنسبة 70%، ذلك بعد مفاوضات تمت بين الناديين أسفرت عن إتمام الخطوط العريضة للصفقة.

صالح: صفقة الاعب ستكلف النادي الأهلي 17. مليون دولار

وأضافت خلال تقديمها لبرنامجها «الكلاسيكو»، والمذاع على قناة «DMC»، أن الصفقة ستكلف خزينة النادي الأهلي 1.7 مليون دولار، كما يسعى النادي الأهلي لإنهاء صفقة اللاعب بسرعة خاصة بعدما دخلت أندية أخرى على خط المفاوضات أبرزها بيراميدز والوحدة الإماراتي.

وتابعت: «صفقة رضا مع الأهلي قربت تخلص، خاصة إن كولر عايزه ومقتنع بقدراته كجناح، وهو من الصفقات القوية وإتمامها بسرعة هيشكل أهمية كبيرة لصالح النادي الأهلي الموسم اللي جاي، والاعب قال لمدير تعاقدات العالم أن اللاعب عايز يلعب مع النادي ويشارك في كأس العالم للأندية القادم».