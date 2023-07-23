انهيار منزل مكون من طابقين في بني سويف دون خسائر بشرية

انهار منزل مكون من طابقين مبني من الطوب اللبن، اليوم الأحد، بقرية الدوية التابعة لمركز بني سويف، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، حيث جرى إخلاء المنزل قبل انهياره، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انهيار منزل في قرية الدوية بمركز بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار منزل مكون من طابقين بالدوية في مركز بني سويف، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتبين أن المنزل مكون من طابقين، ومبني من الطوب اللبن وجذوع النخيل والخشب، وانهار بشكل كامل، بعد إخلائه من السكان، قبل وقوع الحادث.

فصل المرافق عن المنزل المنهار

وانتقل رجال الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، إلى موقع المنزل المُنهار، حيث جرى قطع المياه والكهرباء عنه، ومعاينة المنازل المجاورة، لبيان وجود تصدعات من عدمه، حيث تبين أن المنزل المنهار مكون من الطوب اللبن وجذوع النخيل والأخشاب.

وجرى تحرير محضر بالحادث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.