«معلومات الوزراء»: 80% تراجعا في واردات الهواتف المحمولة العام الماضي

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تراجع قيمة واردات الهاتف المحمول في 2022، لتسجل 342 مليون دولار، مقابل 1.7 مليار دولار، في 2021.

تعميق التصنيع المحلي لأجهزة الهاتف المحمول

ولفت مركز المعلومات عبر صفحته على «فيس بوك»، أن ذلك جاء ليسير بشكل متوازٍ مع جهود مصر لتعميق التصنيع المحلي لأجهزة الهاتف المحمول، التي ظهرت بوضوح في افتتاح أول مصنع لشركة «سامسونج» بأفريقيا والشرق الأوسط في محافظة بني سويف، لإنتاج أجهزة التابلت، بجانب مصنع جديد يجري العمل على تنفيذه لإنتاج مختلف السلع الكهربائية، إضافة إلى مصانع أخرى جرى التعاقد على إنشائها مع شركات «نوكيا» و«فيفو» و«أوبو».

وأوضح المركز أن هناك 80% تراجعا في واردات الموبايلات المستوردة العام الماضي، لافتا إلى تفاصيل تراجع الواردات في الإنفوجراف التالي: