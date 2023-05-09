تعليم الإسكندرية»: لم نتلق أي شكاوى من «التابلت» في الامتحانات

قال الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إنَّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 منتظمة في يومها الرابع لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني ونقل الثانوية العامة، وفق الجداول المعلنة والمعتمدة، مؤكدًا أن امتحانات التابلت تمت دون أي معوقات ولم ترد أي شكاوى منه.

متابعة امتحانات الإسكندرية اليوم

واضاف أبوزيد في بيان اليوم، أنه جرى متابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدارس زهران الرسمية لغات مميز بإدارة شرق، وذلك بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام وجلال عيد وكيل الإدارة، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، فيما يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادة اللغة الأجنبية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة تطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية إليكترونيا من خلال أجهزة الحاسب اللوحي التابلت، كما تفقّد لجان مجمع مصطفى النجار رسمي لغات مميز.

ضوابط الامتحانات في الإسكندرية

وأكّد مدير تعليم الإسكندرية على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان، مشددًا على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

تعليمات تصحيح الامتحانات

وشدَّد مدير المديرية في تعليماته على مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًـا على مصلحة أبنائنا الطلاب، وأكّد على دور الكنترول المدرسي بالمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج.