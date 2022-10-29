رئيس «الأجهزة الكهربائية» لـ أحمد موسى: أسعار السلع مستقرة.. ولدينا اكتفاء ذاتي

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إنه لا توجد حتى الآن زيادات في أسعار الأجهزة الكهربائية على مستوى كل الأسواق بالجمهورية، «مفيش زيادات حصلت، ما زالت الأسعار اللي شغالين بيها هي هي».

هلال: قرار مرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار تم اتخاذه الخميس الماضي

وأضاف «هلال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسؤوليتي»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن قرار مرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار تم اتخاذه يوم الخميس الماضي، وكانت كل المصانع إجازة يوم الجمعة، لكن من المتوقع أن يجلس مسؤولو المصانع خلال الأسبوع المقبل لمعرفه إلى أين يستقر سعر الدولار.

واستطرد: «لو الدولار زاد المصانع هتبدأ تعيد تكلفة أسعارها من جديد، ولو الدولار ثبت مش هيكون فيه أي زيادات، لأننا كان عندنا معلومة بأن بعض المصانع كانت بتسعر منتجاتها بالسعر الجديد للجنيه، بسبب سعيهم للإفراج عن مستلزمات إنتاجهم من الموانئ، وفيه تكاليف تانية غير مرئية للمستهلك».

وأوضح أنه من أجل توطين الصناعات المحلية في مصر فيجب أن يكون لدى مصر قاعدة تخص تصنيع مسلتزمات الإنتاج محليا، إلا أن عدم وجود مصانع تقوم بتصنيع الشرائح والرقائق الإلكترونية لتصنيع الأجهزة الكهربائية في مصر هو العائق الوحيد أمام تحقيق ذلك الحلم، «مفيش غير دولة واحدة بتعمل الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات».

نسبة التصنيع عندنا في بعض المصانع وصلت لـ75% محليا

وتابع: «عندنا اكتفاء ذاتي من الأجهزة الكهربائية في المصانع، ونسبة التصنيع عندنا في بعض المصانع وصلت لـ75% محليا، لكن مسلتزمات الإنتاج لسه معندناش منها قاعده صناعية قوية، وبالتالي فهنضطر نستورد بعض مستلزمات الإنتاج».