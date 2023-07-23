ما حكم الوضوء بماء البحر والصلاة على الشواطئ؟.. جائزة بشرط

الصلاة على الشواطئ وفي أماكن التنزه والوضوء بماء البحر من الأمور التي حسمها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مؤكدا أن المحافظة على أداء الصلاة في وقتها قربة عظيمة من أحب الأعمال إلى الله؛ مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ فيُحْسِنُ وُضُوءَها وخُشُوعَها ورُكُوعَها، إلَّا كانَتْ كَفَّارَةً لِما قَبْلَها مِنَ الذُّنُوبِ، ما لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وذلكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ».

الصلاة في الأماكن العامة

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن صلاة المسلم تجوز في أماكن التَّنزه العامة مثل الشواطئ والحدائق ونحوهما منفردًا أو في جماعة، مع مراعاة حقوق المارَّة والمتنزهين، وأماكن جلوسهم، ومن الأفضل أن يتخير المصلي مكانًا بعيدًا عن الضوضاء والتجمعات؛ ليكون ذلك عونًا له على الخشوع في الصلاة.

الوضوء بماء البحر

وأكد المركز في فتواه أنه يجوز وضوء المسلم بماء البحر؛ استنادا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». موضحا أن طهارة ثوب المصلي وبدنه ومكانه، وستر عورته من شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها.

ستر العورة

وأضاف العالمي للفتوى أن الصلاة على رمال الشواطئ أو حشائش الحدائق جائزة طالما أن موطن الصلاة طاهر، وإن صلى المسلم على سجادة صلاة فهو أمر حسن، مشيرا إلى أنه يجب على المسلم أن يرتدي من الثياب ما يليق بأداء فريضة الصلاة، وأن يراعي جلال ربه سبحانه، وأقل ما يجزئ في ستر عورة المسلم في الصلاة ستر ما بين سُرَّته ورُكبته، وزاد بعضُ الفقهاء أن يكون على كتفيه شيء من ثيابه.

وأشار المركز إلى أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها خارجه، ولكن إن خشيت فوات وقت صلاة وهي في مكانٍ عام؛ بحثت عن مكان تستتر فيه وأدَّت صلاتها، موضحا أنه في حالة لم تجد، واتخذت ساترًا كجدار أو شجرة، وصلّت، مع التزامها بالحجاب والستر الكامل؛ صحت صلاتُها، مشيرا إلى أن رؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة التزامها بالحجاب والستر.

صلاة القصر

وأوضح العالمي للفتوى أنه تجوز صلاة المسلم والمسلمة، مرتديًا حذاءه، ما دام طاهرًا، موضحاً أنه في حالة سافر المسلم للتنزه والترويح، يجوز له قَصْر الصلاة وجمعُها في المكان الذي سافر إليه، بشرط أن تكون مسافة السفر 81 كم تقريبًا، وأن تكون مدة إقامته فيه ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج، فإن زادت المدة أتمَّ الصلاة من اليوم الأول، مشيرا إلى أن قصر الصلاة خاص بالصلاة الرباعية، أمّا المغرب والفجر فيصليان على هيئتهما المعهودة.

جمع الصلاة

وأوضح المركز أنه عند جمع الصلاة، يجوز أن تؤدى صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، كما يجوز أن تؤدى صلاة المغرب والعشاء على النحو نفسه، ويُصلَّى الفجر في وقته المقرر شرعًا.