الإفتاء تحذر من صلاة المرأة بجانب الرجل في العيد: لا تجوز

حذرت دار الإفتاء المصرية من صلاة الرجل بجوار المرأة في العيد، وقالت الدار في منشور لها عبر صفحتها الرسمية، إن صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد في صف واحد من دون فاصل أو حاجز تعد صريح على قواعد الشرع، وعلى قوانين المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة، لذا لا تجوز.

استعدادات الأوقاف لصلاة العيد

وكانت أعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق، أن مديريات الأوقاف أتمت استعدادها لصلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد الكبرى، وأن لجنة المتابعة بديوان عام الوزارة على تواصل مستمر مع جميع المديريات فيما يتصل بالاستعداد لصلاة العيد.

صكوك الأضاحي

وتابعت الأوقاف: «أيضًا فيما يتصل بمشروع صكوك الأضاحي، حيث حققت المديريات الإقليمية هذا العام رقمًا قياسيًّا جديدًا حتى تاريخه تجاوز (115) مليون جنيه حتى مساء يوم الخميس 8 من ذي الحجة وما زال التحصيل قائمًا، بخلاف ما تم تحصيله من خلال البنك المركزي وبنك مصر والبنك الأهلي والبنك الزراعي المصري والبريد المصري وفوري، فشكرًا للشعب المصري العظيم على هذه الثقة وشكرًا للجهود التي بذلت ويبذلها القائمون على المشروع من قيادات الأوقاف والعاملين بها».

مواعيد صلاة عيد الأضحى

وفي سياق منفصل أعلنت دار الإفتاء المصرية، مواعيد صلاة العيد الأضحى المبارك في محافظات الجمهورية كافة والتي جاءت على النحو التالي:

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة 5:26 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في الاسكندرية 5:28 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في بورسعيد 5:19 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في السويس 5:21 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في العريش 5:13 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في الطور 5:20 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في دمنهور 5:27 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في طنطا 5:25 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في المنصورة 5:23 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في الزقازيق 5:24 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في الفيوم 5:29 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في ني سويف 5:29 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في المنيا 5:32 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في أسيوط 5:33 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في العاصمة الإدارية الجديدة 5:25 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في توشكى الجديدة 5:41 صباحاً.