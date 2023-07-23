عاجل.. السيسي يلقي كلمة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو (بث مباشر) كتب: يارا أشرف 10:07 ص | الأحد 23 يوليو 2023 الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة إلى المصريين، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لقمة دول الجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل جدة الجامع الأزهر يعلن توقف الأنشطة العلمية غدا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو رئيس «الأحرار الاشتراكيين»: 23 يوليو ستظل خالدة في تاريخ مصر مثقفون: «23 يوليو» حققت التحرر الوطنى وكانت تجربة مهلمة للشعوب العربية والأفريقية الرئيس عبد الفتاح السيسي 23 يوليو بقلم يارا أشرف