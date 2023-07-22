رئيس «الأحرار الاشتراكيين»: 23 يوليو ستظل خالدة في تاريخ مصر

هنأ الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين وعضو تحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والقوات المسلحة المصرية، بذكرى ثورة 23 يوليو.

جاء في نص التهنئة: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن قيادات حزب الأحرار الاشتراكيين يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم والقوات المسلحة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو».

وقال درويش، إن ثورة 23 يوليو ستظل خالدة في تاريخ الوطن وكل النفوس المحبة للسلام، وجيش مصر هو جيش الشعب المعبر عن آماله وأحلامه والقادر على تحقيقها بالحفاظ على مكتسباته وحقوق بلاده وآمنة القومي.

كما دعا رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، الله عز وجل، أن يحفظ مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس السيسي قائد قاطرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة.