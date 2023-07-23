أغنية حمزة نمرة الجديدة «رايق» تتصدر تريند يوتيوب بـ1.3 مليون مشاهدة

ردود أفعال إيجابية حققتها أغنية حمزة نمرة الجديدة بعنوان «رايق»، والتي تعتبر الأغنية الرئيسية في أحدث ألبوماته الغنائية الذي يحمل الاسم نفسه، وحققت الأغنية المصورة مشاهدات تجاوزت 1.3 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وجاءت في المركز الثاني على قائمة «تريند يوتيوب».

أغنية حمزة نمرة الجديدة «رايق»

أغنية حمزة نمرة الجديدة بعنوان «رايق»، من كلمات محمود فاروق، وألحان أندريه مينا وحمزة نمرة، وتزيع مكساج أندريه مينا، وهي أول أغنية من ضمن 13 أغنية يضمها ألبومه الجديد «رايق»، والمقرر أن طرح أغنياته في الأربعاء من كل أسبوع حتى بداية سبتمبر المقبل.

1.3 مليون مشاهدة لـ أغنية حمزة نمرة الجديدة على «يوتيوب»

وكشف حمزة نمرة سبب إطلاق اسم «رايق» على ألبومه الجديد، وذلك عبر حسابه على «إنستجرام»، مؤكدا أنه نابع من رغبته في أن يكون «رايق»، وموجهة لكل شخص يحاول أن يعيش حياته بتلك الطريقة، «الأغنية موجهة لكل واحد قرر يبطل جري و يمشي على مهله.. ويستمتع بالطريق معاه والأهم يعيش رايق».