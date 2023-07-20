رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أغنية حمزة نمرة الجديدة تحقق 379 ألف مشاهدة على يوتيوب

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:17 م | الخميس 20 يوليو 2023
حمزة نمرة

حمزة نمرة

احتل الفنان حمزة نمرة تريند الأكثر استماعا على موقع الفيديوهات الشهير«يوتيوب»، وذلك بأغنيته الجديدة «رايق» إذ طرحها من 22 ساعة فقط.

حمزة نمرة في الأكثر استماعا بأغنية رايق

وحققت أغنية «رايق» لحمزة نمرة أكثر من 379 ألف مشاهدة، منذ طرحها، وجاءت الأغنية من الألبوم الجديد الذى يحمل نفس اسم الأغنية.

تصدر حمزة نمرة تريتد «تويتر»

بينما تصدر اسم حمزة نمرة، تريند موقع التغريدات الصغيرة «تويتر»، عقب طرحه الأغنية، إذ كتب أحدهم: «الاغنية جميلة جدا رايق كلمات رائعة لا بادخل في اكتئاب ولا بقلق م الحسد مش هفتح باب يدايق ولأن مزاجي رايق لا هشارك في المسابقة ولا عايز حتى اسابق».

ويضم ألبوم حمزة نمرة الجديد 13 أغنية، يتم إطلاقهم مساء كل أربعاء، ويعقب أغنية رايق بأغنيتي «غروب وإسكندرية» الأسبوع المقبل، ومن بعدها أغنية «رياح الحياة»، في حين يضم الأسبوع الثالث أغنيتي «لعله خير وأنا الطيب»، حتى ختام نزول الألبوم مطلع سبتمبر المقبل. 

اقرأ المزيد:

حمزة نمرة يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد «رايق»

حمزة نمرة يشوق جمهوره قبل طرح أولى أغنيات ألبومه الجديد «رايق»

حمزة نمرة يعلن مواعيد طرح أغنيات ألبومه الجديد «رايق»

حمزة نمرة: ألبوم رايق يحاكي أجواء الصيف في 13 أغنية

أول أغنية تجمع حمزة نمرة وأمير عيد بالذكاء الاصطناعي.. إحنا داخلين على رعب

حمزة نمرة يستعد لطرح ألبومه السادس قريبا
بقلم أحمد عبد الرحمن