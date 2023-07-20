أغنية حمزة نمرة الجديدة تحقق 379 ألف مشاهدة على يوتيوب

احتل الفنان حمزة نمرة تريند الأكثر استماعا على موقع الفيديوهات الشهير«يوتيوب»، وذلك بأغنيته الجديدة «رايق» إذ طرحها من 22 ساعة فقط.

حمزة نمرة في الأكثر استماعا بأغنية رايق

وحققت أغنية «رايق» لحمزة نمرة أكثر من 379 ألف مشاهدة، منذ طرحها، وجاءت الأغنية من الألبوم الجديد الذى يحمل نفس اسم الأغنية.

تصدر حمزة نمرة تريتد «تويتر»

بينما تصدر اسم حمزة نمرة، تريند موقع التغريدات الصغيرة «تويتر»، عقب طرحه الأغنية، إذ كتب أحدهم: «الاغنية جميلة جدا رايق كلمات رائعة لا بادخل في اكتئاب ولا بقلق م الحسد مش هفتح باب يدايق ولأن مزاجي رايق لا هشارك في المسابقة ولا عايز حتى اسابق».

#حمزة_نمرة_رايق

الاغنية جميلة جدا ♥️

رايق

كلمات رائعة

لا بادخل في اكتئاب

ولا بقلق م الحسد

مش هفتح باب يدايق

ولإن مزاجي رايق

لا هشارك في المسابقة

ولا عايز حتى اسابق — Shaza Ragab (@Shaza_2000Ragab) July 20, 2023

ويضم ألبوم حمزة نمرة الجديد 13 أغنية، يتم إطلاقهم مساء كل أربعاء، ويعقب أغنية رايق بأغنيتي «غروب وإسكندرية» الأسبوع المقبل، ومن بعدها أغنية «رياح الحياة»، في حين يضم الأسبوع الثالث أغنيتي «لعله خير وأنا الطيب»، حتى ختام نزول الألبوم مطلع سبتمبر المقبل.