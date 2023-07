ضوابط الفتوى والذكاء الاصطناعي في العدد الجديد من نشرة «جسور»

أصدرت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عددًا جديدًا من نشرة «جسور» الشهرية، حيث يتناول العدد بعضًا من القضايا الفقهية والإفتائية ذات الصلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والمسائل المستحدثة.

واهتم فريق التحرير ببيان أهم الضوابط والمعايير الشرعية لمعالجة عدد من النوازل والمستجدات، وفي مقدمتها مسألة الفتوى الدينية الإلكترونية، ورقمنة صناعة الفتوى، وإبرام العقود بواسطة الذكاء الاصطناعي، وكذلك توثيق الزواج بواسطة الروبوت، فضلًا عن بعض القضايا المتعلقة بالتقنيات الرقمية الحديثة.

افتتاحية العدد الجديد من «جسور»

ويكتب افتتاحية العدد الجديد الدكتور شوقي علام مفتي مصر، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان «الفتوى والتحديات المعاصرة.. الذكاء الاصطناعي»، حيث يستعرض تأثيرات الذكاء الاصطناعي على صعيد الفتوى والإفتاء، وكيف خلَّفت تلك التقنية العديد من الأسئلة الشرعية التي كان لزامًا على الفتوى التصدي لإجابتها، وتكييفها من الناحية الشرعية.

وفي باب «عالم الإفتاء» يستعرض العدد مجموعة من أهم أخبار المؤسسات الإفتائية، وحالة الإفتاء حول العالم.

المؤشر العالمي للفتوى

كما يتناول باب «المؤشر العالمي للفتوى» تحليلًا مهمًا لتأثير الذكاء الاصطناعي على الوضع الديني والإفتائي.

كذلك يتناول العدد مجموعة من التقارير ذات الصلة من بينها تقرير بعنوان «الفتوى الدينية الإلكترونية.. كيف يمكن المواءمة بين حاجة الوقت وضوابط الفقهاء بشأن استخدام التكنولوجيا الرقمية في الإفتاء؟».

كما يتناول العدد تقريرا آخر بعنوان «رقمنة وتنظيم الفتوى.. الإفتاء الإلكتروني يواجه التصدع في صناعة الفتوى».

الذكاء الاصطناعي وإبرام العقود

كما يناقش العدد قضية الذكاء الاصطناعي وإبرام العقود، في تقرير بعنوان «التكييف الفقهي للعقود الإلكترونية المبرمة بواسطة الوكلاء الأذكياء».

ولم يغفل العدد أيضًا مناقشة قضية إبرام عقود الزواج بواسطة الروبوت، حيث أفرد فريق التحرير مساحة مناسبة لمناقشة المسألة من المنظور الدينى والإفتائي.

وإثراءً لموضوعات العدد يتضمن باب «منبر المفتين» مقالًا مهمًا للدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بعنوان «الفتوى والتحديات المعاصرة.. الفضاء الإلكتروني»، حيث ناقش كيف أن مجتمع المعرفة الذي نعيشه الآن أتاح أدوات تختلف كليةً عن السابق، وموقف الشريعة الإسلامية من هذه الثورة التكنولوجية.

وفي القسم الإنجليزي من نشرة «جسور»، يعرض العدد جولة إخبارية عن المؤسسات الإفتائية حول العالم باللغة الإنجليزية، كما يكتب الدكتور إبراهيم نجم مقالًا بالإنجليزية بعنوان «Religiosity in the Digitalized Age»، ويضم العدد مقالًا آخر للباحثة هبة صلاح، بعنوان «The Muslim Family and AI Industry».