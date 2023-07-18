أمين عام الأمم المتحدة يحذر من تحكم الذكاء الاصطناعي في الأسلحة النووية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، إنه على الدول وضع استراتيجيات للتعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي، محذرا من خطر تحكم الذكاء الاصطناعي بالأسلحة النووية.

وأضاف «جوتيرش» بحسب قناة «العربية»، مساء اليوم الثلاثاء: «يجب دائما أن يتحكم العنصر البشري بالأسلحة النووية وليس الذكاء الاصطناعي».

قرار من مجلس حقوق الإنسان

ويأتي تعليق الأمين العام للأمم المتحدة، بعد قرار اتخذه مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، للدعوة إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وعُرض هذا القرار مشتركا بين كل من دول كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل والدنمارك والمغرب وسنغافورة.

رؤية الصين والهند للقرار

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الصين والهند عدم الموافقة على القرار، مع عدم طلب طرح القرار للتصويت، وهي طريقة يتم اللجوء إليها عندما تكون الدول غير راضية عن قرار ما، ولكن لا تستطيع عرقلته، وعلقت حينها بكين على الأمر قائلة: «أمر مثير للجدل»، لتنتهي أولى المشاورات الرسمية في تاريخ الأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعي.