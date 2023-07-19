«يونسكو مصر» تناقش مشروع إعداد «ميثاق أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي»

نظمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتعاون مع منظمة اليونسكو «مائدة مستديرة»، أمس، ضمن فاعليات المرحلة الثانية لمشروع «إعداد ميثاق وطني للاستخدام الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر»، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك في إطار برنامج مساهمة منظمة اليونسكو للفترة 2022-2023، بحضور الدكتور محمد سمير حمزة، القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

الذكاء الاصطناعي

نقل الدكتور محمد سمير حمزة، خلال كلمته، تحيات الدكتور أيمن عاشور، وتمنياته للمجتمعين بالتوفيق والنجاح، مؤكدا أنّ التطور السريع وفرص الابتكار التي تشهدها تقنية الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات الحياة، تجعلنا نقف على أعتاب حقبة جديدة من التكنولوجيا، مشيرا إلى أنّه من الضروري أن يكون للحكومات والمنظمات والمؤسسات وواضعي السياسات والأفراد الخبرة الكافية والقدرة على الاندماج وصناعة هذا المستقبل.

ومن جانبها، أشارت الدكتور سونيا عزب، مدير كرسى اليونسكو لأخلاقيات العلوم الحيوية بجامعة عين شمس، إلى أنّ الهدف من المشروع إعداد ميثاق أخلاقي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر، بما يتماشى مع توصيات اليونسكو والمعايير الأخلاقية الدولية، موضحة أنّ مناقشة القضايا الأخلاقية والقانونية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيتم بين العديد من الجهات المعنية واضعي السياسات في مصر؛ لتحديد التحديات الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وكيفية إدارتها، فضلا عن تحديد المشكلات والمخاطر الأخلاقية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنياته في مصر.

وأضافت «عزب» أنّه يجب وضع أسس استخدام التقنيات للسيطرة على المشكلات لتجنب مخاطرها، وتقليل آثارها، ورفع الوعي العام بهذه المخاطر، وتشجيع النقاش المجتمعي لها، مضيفة أن النتائج المتوقعة لهذا المشروع، تتمثل فى: إعداد ميثاق وطني لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي؛ لضمان الاستخدام الآمن والعادل للذكاء الاصطناعي بما يضمن حماية حقوق الإنسان، فضلا عن مشاركة الرأي العام وزيادة الوعي بأهمية المخاطر والمشكلات الأخلاقية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإسهام في جهود منظمة اليونسكو التي تهدف إلى تشجيع الحوار؛ لمناقشة التحديات الأخلاقية المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية.

من جانبه، أكد الدكتور أبو العلا عطيفي، أستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، أنّه في إطار برنامج مساهمة منظمة اليونسكو، والذي يقوم على تقديم المساعدة المباشرة للمبادرات التي تقوم بها الدول الأعضاء باليونسكو، تقدّمت اللجنة الوطنية المصرية ممثلة في لجنة العلوم الاجتماعية والإنسانية بمشروع «إعداد ميثاق وطني للاستخدام الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر» لعام 2022-2023، مشيرا إلى أنّ منظمة اليونسكو أصدرت توصية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي توفر إطارًا عالميًا للقيم والمبادئ والإجراءات لتوجيه الدول في صياغة سياساتها الوطنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.