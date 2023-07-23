منة فضالي ونجوم الفن ينعون والد مي كساب: «إن شاء الله في مكان أجمل»

نعى عدد كبير من الفنانين والد الفنانة مي كساب، الذي أعلنت وافته خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

منة فضالي تنعى والد مي كساب

وحرصت الفنانة منة فضالي على نعي والد الفنانة مى كساب، التي شاركت صورة لمي ووالدها عبر صفحتها الخاصة على «إنستجرام»، وعلّقت عليها قائلة: «لا حول ولا قوه إلا بالله.. والد صديقتي مي كساب في ذمه الله.. ربنا يصبر قلبك ويرحمه برحمته».

كما نعى الفنان منذر رياحنة والد مي كساب، قائلًا: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمك الصبر يا أصيلة يا بنت الأصول، إن شاء الله في مكان أرقى وأجمل عند أرحم الراحمين».

وانضمت إليهم الفنانة حنان ترك، التي كتبت: «لا إله إلا الله… الله يرحمه ويغفرله ويسكنه الفردوس الأعلى، ويربط على قلبك حبيبتي، ويصبر كل أحبابه اللهم آمين».

يذكر أنّ الفنانة مي كساب كانت قد أعلنت وفاة والدها عبر صفحتها الخاصة: «أبي فى ذمة الله، وتشيع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة.. اللهم اغفر له اللهم ارحمه».