لطيفة تطرح كليب «طب أهو».. وظهور خاص للفنان منذر رياحنة
كتب:
أحمد حسين صوان
06:27 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
لطيفة
طرحت الفنانة لطيفة، أولى أغنيات ألبومها الصيفي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتحمل الأغنية اسم «طب اهو» وهي من كلمات عصام شعبان، وألحان مصطفى الشعيبي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتعاونت لطيفة في تصوير الكليب مع المخرج جميل المغازي، والنجم الأردني منذر رياحنة، الذي ظهر ضيف شرف في الفيديو كليب بالأداء التمثيلي مع لطيفة.
وأبدت الفنانة لطيفة سعادتها بمشاركة النجم منذر رياحنة لها في الكليب، وظهوره ضيف شرف بالأداء التمثيلي، فيما عبر منذر عن سعادته بالتواجد مع لطيفة، مؤكدا أنها نجمة عربية كبيرة ولها جمهور في كافة أرجاء الوطن العربي، ومسيرتها الفنية تجعله يتشرف بمشاركتها في الكليب، وأضاف أن فكرة ظهوره في كليب «طب اهو» ترجع لصديقه مخرج الكليب جميل المغازي.
لطيفة: الأغنية تتناسب مع أجواء الصيف
عن أغنية «طب اهو»، قالت لطيفة إنها أولى أغنيات ألبومها الصيفي، كاشفة عن أن الأغنية تتناسب مع موسم الصيف، وتناسب الأجيال المختلفة، موضحة أن فكرة الأغنية أعجبتها لأنها دائما تعشق التنوع والتجديد، معتبرة أغنية طب اهو معبرة عن المرأة القوية التي لا تتأثر بالصدمات، وأردفت أن أغنيات الألبوم ستطرح تباعا خلال الفترة المقبلة، وتحمل الكثير من المفاجآت لجمهورها، كاشفة أنها صورت حتى الآن أغنيتين بطريقة الفيديو كليب، وستقوم بتصوير أغنيات أخرى من الألبوم؛ تمهيدا لطرحها تباعا خلال موسم الصيف.
جميل جميل المغازي: لطيفة من أهم نجمات الوطن العربي
وكشف مخرج الكليب جميل المغازي عن أن الكليب تناسب مع فكرة الأغنية، مبديا سعادته بالتعاون مع النجمة لطيفة، خاصة أنه تعاون معها في الكثير من الكليبات السابقة، وحققا معا نجاح كبير خلال مسيرتها، مشيرا إلى أن لطيفة من أهم نجمات الوطن العربي، وأقوى الأصوات الغنائية، مؤكدا أنها فنانة كبيرة صاحبة تاريخ ومسيرة فنية ملهمة، ولها بصمات مميزة.
الجدير بالذكر أن لطيفة تعيش حالة نشاط فني مكثف، إذ تستعد لطرح ألبومها الجديد «لطيفة 2023»، كما انتهت من تسجيل ألبوم مع زياد الرحباني، وتقوم بإحياء حفل ضخم يوم 13 أغسطس بمهرجان قرطاج.