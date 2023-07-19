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لطيفة تطرح كليب «طب أهو».. وظهور خاص للفنان منذر رياحنة ‏

كتب:

أحمد حسين صوان
06:27 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
لطيفة

لطيفة

طرحت الفنانة لطيفة، أولى أغنيات ألبومها الصيفي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي ‏يوتيوب، وتحمل الأغنية اسم «طب اهو» وهي من كلمات عصام شعبان، وألحان مصطفى ‏الشعيبي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتعاونت لطيفة في تصوير الكليب مع المخرج جميل ‏المغازي، والنجم الأردني منذر رياحنة، الذي ظهر ضيف شرف في الفيديو كليب بالأداء التمثيلي ‏مع لطيفة.‏

وأبدت الفنانة لطيفة سعادتها بمشاركة النجم منذر رياحنة لها في الكليب، وظهوره ضيف شرف بالأداء ‏التمثيلي، فيما عبر منذر عن سعادته بالتواجد مع لطيفة، مؤكدا أنها نجمة عربية كبيرة ولها ‏جمهور في كافة أرجاء الوطن العربي، ومسيرتها الفنية تجعله يتشرف بمشاركتها في الكليب، ‏وأضاف أن فكرة ظهوره في كليب «طب اهو» ترجع لصديقه مخرج الكليب جميل المغازي.‏

لطيفة: الأغنية تتناسب مع أجواء ‏الصيف

عن أغنية «طب اهو»، قالت لطيفة إنها أولى أغنيات ألبومها الصيفي، كاشفة عن أن الأغنية تتناسب مع ‏موسم الصيف، وتناسب الأجيال المختلفة، موضحة أن فكرة الأغنية أعجبتها لأنها دائما تعشق ‏التنوع والتجديد، معتبرة أغنية طب اهو معبرة عن المرأة القوية التي لا تتأثر بالصدمات، ‏وأردفت أن أغنيات الألبوم ستطرح تباعا خلال الفترة المقبلة، وتحمل الكثير من المفاجآت ‏لجمهورها، كاشفة أنها صورت حتى الآن أغنيتين بطريقة الفيديو كليب، وستقوم بتصوير أغنيات ‏أخرى من الألبوم؛ تمهيدا لطرحها تباعا خلال موسم الصيف.‏

جميل جميل المغازي: لطيفة من أهم نجمات الوطن العربي

وكشف مخرج الكليب جميل المغازي عن أن الكليب تناسب مع فكرة الأغنية، مبديا سعادته ‏بالتعاون مع النجمة لطيفة، خاصة أنه تعاون معها في الكثير من الكليبات السابقة، وحققا معا ‏نجاح كبير خلال مسيرتها، مشيرا إلى أن لطيفة من أهم نجمات الوطن العربي، وأقوى ‏الأصوات الغنائية، مؤكدا أنها فنانة كبيرة صاحبة تاريخ ومسيرة فنية ملهمة، ولها بصمات ‏مميزة.‏

الجدير بالذكر أن لطيفة تعيش حالة نشاط فني مكثف، إذ تستعد لطرح ألبومها الجديد «لطيفة ‏‏2023»، كما انتهت من تسجيل ألبوم مع زياد الرحباني، وتقوم بإحياء حفل ضخم يوم 13 ‏أغسطس بمهرجان قرطاج.‏

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.