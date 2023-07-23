«ليرة».. سيارة كهربائية لحل أزمة الوقود والطاقة في لبنان (فيديو)

عرض برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ليرة.. سيارة كهربائية لحل أزمة الوقود والطاقة في لبنان»، ففي لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية طاحنة تؤثر في كل شيء، تعمل سيارة محلية الصنع تحمل اسم ليرة -وهو اسم العملة المحلية التي فقدت نحو 98% من قيمتها- على الكهرباء والطاقة الشمسية.

ليرة.. سيارة كهربائية صنعها رجل أعمال لبناني

وذكر التقرير، أن ليرة هي السيارة التي صنعها رجل الأعمال اللبناني هشام حسامي بعدما طال الانهيار الاقتصادي في البلاد جميع جوانب الحياة، حيث ذكر أنه يستهدف مواجهة أزمة الوقود والأسعار الغالية، حيث جرى تدشين السيارة في احتفال بوسط بيروت أوائل الشهر الجاري، حيث تمتلك ميزات كثيرة، فهي يمكن شحنها من المنزل مباشرة.

حسامي يملك مصنعا للآلات الصناعية الخاصة بالورق والكرتون

حسامي الذي يملك مصنعا للآلات الصناعية الخاصة بالورق والكرتون والبلاستيك والطباعة قال إنه شخصيا تولى إنتاج النموذج الأولي للسيارة ليرة، وذكر أنه يأمل الحصول على تمويل كي يبني مصنعا في لبنان ينتج سيارات مماثلة ويوفر فرص عمل للشباب ليتوقفوا عن الهجرة للخارج ويعززوا اقتصاد البلاد.