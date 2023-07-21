«القاهرة الإخبارية»: العراق يوقع مذكرة تفاهم لتزويد لبنان بزيت الوقود

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي، أعلن اليوم الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم مع لبنان، لتزويد الأخيرة بالوقود والنفط الخام، موضحًا أن هذه المذكرة تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي يهدف إلى توفير احتياجات الأشقاء من زيت الوقود والنفط الخام، دعمًا لقطاع الكهرباء في لبنان، وانطلاقًا من تعزيز وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة.

عبدالغني: زيادة الكمية المجهزة لزيت الغاز وفقًا لاتفاق الطرفين

وأشار «عبدالغني» إلى تجديد مضمون الاتفاقية لعام آخر مع زيادة الكمية المجهزة لزيت الغاز وفقًا لاتفاق الطرفين، فيما سيجرى تنظيم عقد جديد للنفط الخام، وستضع اللجان الفنية المشكلة من الجانبين الآليات المناسبة لتنفيذ هذا الاتفاق، منها تحديد الكميات، وآليات النقل والتحميل والتفريغ، وغيرها من الالتزامات الفنية واللوجستية لكل طرف، بعدها يصدق مجلسا الوزراء في كلا البلدين على توصيات اللجنة المشتركة.

من جهته، أشاد وليد فياض، وزير الطاقة والمياه اللبناني، بموقف العراق حكومة وشعبًا لدعم وإسناد بلده، لتجاوز أزمته في توفير الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية، مؤكدًا أنه محل تقدير كبير من قبل الحكومة والشعب اللبناني.