6 فتاوى احتفظ بها لترشدك في دنياك وآخرتك

أصدر علماء الشريعة الإسلامية عدد من الفتاوى استنادا إلى أدلة من القرأن الكريم والسنة النبوية، لإرشاد المسلم في دنياه وأخرته، وتوضيح بعض الأمور الملتبسة على البعض، وحسمها يتطلب بحث ودراسة.. وفتوى من شيوخ الدعوة المختصين.

ويقدم «الوطن» في السطور التالية 6 فتاوى هامة، تحتاج للاحتفاظ بها لترشدك في دنياك وآخرتك.

مصارف جديدة للزكاة لتأصيل صلة الرحم

قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها عن الزكاة أنه يجوزشرعا إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون لسداد ما عليه، ويعتبر ذلك من مصارف الزكاة، وتأصيل صلة الرحم بين الأخ وأخوه.

فتوى فوائد البنوك

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتواه عن فوائد البنوك أنها حلال، لأنها ليست ربا بل علاقة تمويل واستثمار.

الحكم الشرعي لتأخير الإنجاب

قالت دارالإفتاء في إجازة تنظيم النسل أنه لا بأس في إلتماس الوسائل المشروعية لتأخير الإنجاب مؤقتا بهدف تنظيم الأسرة، وذلك في حال اتفاق الزوجان على ذلك، وكان في مصلحة الأسرة ورفع الأضرار عنها، وذلك كما دل قوله تعالى: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233]".

زكاة الوديعة البنكية

قال الشيخ محمد علي العلمي، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الزكاة على الوديعة البنكية تكون على المبلغ الذي وصل النصاب، ومر على وجوده مع الفرد عام هجري كامل، وعليه إخراج 2.5% عن كل ألف.

فتوى احترام خصوصية الأخرين

دعت دار الإفتاء المصرية إلى ضرورة احترام خصوصية الآخرين، إذ أن الشرع الشريف أمر بالستر وغض الطرف عن عثرات الناس وعيوبهم، وعدم تتبع عوراتهم، وعدم التشهير بهم؛ لئلا يكون سببًا في نشر السوء من وجه، وسترًا وعونًا على التوبة وإصلاح النفس من وجه آخر؛ فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ».

فتوى تعويض ورثة المتوفي

قال الشيخ عمرو الورديني أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التعويض في حالات الحوادث حلال، ومن حقك أسرة المتوفي الحصول على التعويض إن كانوا مستحقين لهذا الأمر.