فتاوى عيد الأضحى المبارك.. 10 أسئلة وأجوبة لتحافظ على ثوابك

مع حلول عيد الأضحى المبارك، يحرص الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم على تقديم الأضحية، كل حسب مقدرته واستطاعته، ولذلك تجاوب دار الإفتاء المصرية على جميع التساؤلات المتعلقة بالأضحية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أو موقعها الإلكتروني.

وتستعرض «الوطن» عدد من الأسئلة والإجابات التي تلقتها دار الإفتاء بشأن الأضحية.

ما الأدلة على مشروعية الأضحية؟

الكتاب والسنة القولية والفعلية شرعوا الأضحية، كما في قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ).

و((ضَحَّى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا)) متفق عليه.

ما حكمة مشروعية الأضحية؟

شرعت الأُضْحِيَّة لِحِكَم كثيرة منها إحياء سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام فى يوم النحر، وكذلك شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه المتعددة.

والإقتداء بإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في طاعة الله والصبر على طاعته.

ما هو حكم الأضحية؟

حكم الأضحية أمر اختلف عليه الفقهاء على مذهبين، الأول: أن الأُضْحِيَّةُ سنةٌ مؤكدةٌ فى حق الموسر، وهذا قول الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك.

أما المذهب الثانى يقول إنها واجبة، وهو قول أبو حنيفة.

ما التوقيتات التي شرعت فيها الأضحية؟

في السنة الثانية من الهجرة النبوية شرعت الأضحية، وفي العام نفسه شرعت صلاة العيدين وزكاة المال.

هل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟

في قول المالكية والشافعية لا تجزئ الأُضْحِيَّة عن العقيقة، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهو المفتى به.

لمن الأولوية إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة؟

إذا عجز عن القيام بالأضحية والعقيقة معا لفقر ونحوه قدَّم الأُضْحِيَّة؛ لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة.

هل من الضروي أن ينحر المضحى ذبيحته بنفسه؟

يستحب أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر على الذبح؛ لأنه قربة، ومباشرة القربة أفضل من تفويض إنسان آخر فيها.

وفي حالة لم يحسن الذبح فالأولى توليته مسلما يحسنه، ولكن يستحب فى هذه الحالة أن يشهد الأُضْحِيَّة.

ما حكم النيابة عن الأضحية؟

تصح النيابة فى ذبح الأُضْحِيَّة بحسب ما اتفق عليه الفقهاء.

هل يجوز إنابة غير المسلم فى نحر الأضحية؟

ذهب الجمهور إلى صحة الأضحية مع الكراهة إذا كان النائب كتابيا من أهل الكتاب؛ لأنه من أهل الزكاة.

أي الأوقات هى الأفضل لذبح الأضحية؟

اليوم الأول وهو يوم الأضحى بعد انتهاء الناس من صلاة العيد، فاليوم الأول أفضل فى الذبح من الأيام الثلاثة التالية له، وإنما كان اليوم الأول أفضل لأن الأضحية فيه مسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾.