«الشيوخ» يناقش وضع نظام ضريبي للممثلين وآلية لتنسيق فتاوى المؤسسات الدينية

تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة هاني سري الدين غدا اقتراح برغبة من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب حول عقد بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن التمثيلية لوضع نظام تعامل مبسط لكافة أنواع الضرائب يتواكب مع طبيعة المهن التمثيلية.

مجلس الشيوخ

كما تناقش اللجنة أيضًا اقتراح برغبة لأكمل نجاتي، حول تفعيل آليات الموازنة التشاركية في مصر، والآليات الواجب اتخاذها لتقدم مصر في مؤشر الشفافية العالمية (IBP).

وتناقش لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ برئاسة يوسف عامر مقترح باستحداث آلية للتنسيق بين المؤسسات الدينية المعنية بالإفتاء لتفادي بلبلة الرأي العام في قضايا الساعة والقضايا الحديثة وتوحيد جهة الفتوى.

لجنة الزراعة

وتناقش لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة عبدالسلام الجبلي اقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ومنتجات الألبان.

وتناقش اللجنة اقتراح برغبة بشأن الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه و والاستفادة لتوفير ثلث المياه المستخدمة في زراعة الأرز والتي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي.

وتبحث لجنة العلاقات الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ اقتراح برغبة مقدم من النائب رامي جلال بشأن تنظيم مسابقة ثقافية إبداعية للمصريين بالخارج لدعم القوة الناعمة للدولة المصرية.

وتستمع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم إلى خطة وزارة السياحة والاثار وبرامجها.

وتستعرض لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها غدا الأحد برئاسة المهندس محمد هيبة الدراسة المقدمة من النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والاعلام بعنوان «الإدمان في مصر».