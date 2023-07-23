«التعليم العالي»: مقر دائم للكلية الملكية للجراحين بأدنبرة في مصر

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والكلية الملكية للجراحين بأدنبرة (RCSEd)، بحضور السفير شريف كامل سفير مصر بالمملكة المتحدة، ولفيف من رؤساء ونواب وقيادات الجامعات البريطانية في المجالات ذات الصلة، والدبلوماسيين بالسفارة المصرية بلندن، بمقر السفارة المصرية بلندن.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير وتقديم أعلى معايير الممارسات الجراحية في مجال الجراحة وطب الأسنان من خلال توفير التعليم والتدريب والتقييم والاعتماد، وبناء شراكة استراتيجية طويلة الأجل من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين من أجل تحسين معايير التدريب في مجال الجراحة وطب الأسنان في مصر بطريقة تتسم بالاستدامة والشمول للمؤسسات المحلية والإقليمية؛ بهدف تعزيز العلاقات القائمة بين المنظمات والبلدين.

كما تهدف مذكرة التفاهم أيضًا إلى وضع برنامج يتضمن توفير عملية الاعتماد الرسمي للمستشفيات والمراكز والبرامج التدريبية والدورات التدريبية، وبناء القدرات وإجراء الامتحانات، ومن المستهدف إنشاء مقر دائم للكلية الملكية للجراحين (RCSEd) في مصر؛ لتكون مصر محورا للامتحانات والزمالات في الشرق الأوسط بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وزير التعليم العالي: نسعى لنشر التعليم ما بعد الثانوية بمختلف أنواعه ومستوياته

جاء التوقيع في إطار زيارة الدكتور أيمن عاشور، إلى المملكة المتحدة، على رأس وفد رفيع المستوى من قادة التعليم العالي، الذى يضم 7 رؤساء جامعات ممثلين عن الأقاليم السبعة لمصر، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا.

أكد «عاشور» أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هي المسؤولة عن الأنشطة التعليمية والبحثية للجامعات المصرية (الحكومية والأهلية والخاصة) فهى تعد واحدة من أهم المؤسسات التي تعمل على بناء الشخصية العلمية والأكاديمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف إلى نشر التعليم ما بعد المرحلة الثانوية بمختلف أنواعه ومستوياته، فضلاً عن الارتقاء بمستوى هيئات التدريس، واقتراح السياسة التعليمية، ووضع خطط وبرامج تنفيذية لهذه السياسة التعليمية وفقًا لما يقرره مجلس الوزراء، وذلك في ضوء أولويات واحتياجات الدولة، وبما يحقق الأهداف القومية في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقًا للسياسة العامة للدولة، إضافة إلى الاهتمام بتوفير التدريب لجميع الأطباء المنتسبين لوزارة التعليم العالي مع تقديم خدمة صحية متميزة من خلال المستشفيات الجامعية.

وأشار الوزير إلى الحرص على توقيع العديد من بروتوكولات التعاون والشراكات الدولية مع المؤسسات العلمية الدولية المرموقة؛ بهدف تبادل الخبرات في المجالات المختلفة بما يعود بالنفع على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وانعكاس ذلك على الارتقاء بتصنيفات الجامعات المصرية دوليًا.

أكد وزير لتعليم العالي، أهمية تعزيز التعاون مع الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة في كل التخصصات المختلفة، خاصة أنها تعتبر واحدة من أكبر الكليات التي تمنح الزمالة في جميع التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أهمية التدريب المعتمد بأقاليم مصر المختلفة؛ بهدف إعداد الكوادر الطبية المؤهلة، موضحاً أن اعتماد الكلية الملكية يتضمن مراجعة الإمكانات المادية والبشرية، وكذلك اللوائح وآليات التطبيق والحوكمة.

من جانبه، أشادو رئيس مجلس أمناء الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة سبونج ليا، بما تشهده مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المصرية من تطور كبير، مؤكدًا أن التعاون العلمي المشترك مع الجامعات المصرية يعكس عمق العلاقات المصرية البريطانية، ويشجع التعاون الثنائي مع مصر من خلال تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات، مضيفًا أن مصر تمثل مركزاً إقليميًا للشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك تقوم بدور مهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب.

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري، ممثلاً لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، وعن الجانب البريطاني، ممثلاً للكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، سيونج لياو رئيس مجلس أمناء الكلية (RCSEd) والبروفيسور فيل تايلور عميد كلية جراحة الأسنان.

تجدر الإشارة إلى أن الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة (RCSEd) هي هيئة مهنية للجراحين تضم تحت مظلتها 7 كليات تغطي مجموعة واسعة من الممارسات الجراحية وطب الأسنان وغيرها من الممارسات الطبية، وهي واحدة من أقدم الكيانات الأكاديمية المتخصصة في مجال الجراحة في العالم، وتعود أصولها إلى ما يزيد عن 500 عام فقد تأسست عام 1505 على يد الملك James IV .

وتضم الكلية الملكية للجراحين حاليًا عضوية وزمالة متخصصين من جميع أنحاء المملكة المتحدة والعالم، وهي أكبر كلية ملكية من حيث عدد الأعضاء والحاصلين على الزمالة، والبالغ عددهم نحو 30 ألفا من 100 دولة، وللكلية الملكية بأدنبرة أكثر من مقر في إنجلترا وخارجها، كما تمنح برامج ماجستير مشتركة مع جامعة أدنبرة، وكذلك زمالات في جميع التخصصات الطبية.