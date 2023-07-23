تنسيق الكليات 2023.. «التعليم العالي» تُجيب على الأسئلة وتوجه نصائح للطلاب

أجابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على كافة الأسئلة الخاصة بتنسيق الكليات 2023، مؤكدة أنه لا يوجد تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، ونصحت طلاب الثانوية العامة بالتأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، مُحذرة من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق.

تفاصيل مهمة حول تنسيق الكليات 2023

تنسيق الكليات 2023 يتم بشكل إلكتروني، عن طريق شبكة الإنترنت «التنسيق الإلكتروني»، ويكون من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت أو معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية، بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

وفق بيان سابق لوزارة التعليم العالي، فإن تنسيق الكليات يتم على 3 مراحل حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة، وهنا يُسجل الطالب 75 رغبة، ويمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، فضلاً عن إمكانية تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع.

لا يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي

يمكن للطالب الدخول مرة أخرى على الموقع؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، مع العلم أن الحدود الدنيا للقبول بالكليات أو المعاهد تختلف طبقًا للشعب العلمية والأدبية، كما أنه لا يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي ولا يحق له إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق.

عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الكليات، يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، ولا يحق للطالب دخول تنسيق هذا العام في حالة عدم دخوله تنسيق العام الماضي.