أبرز المعلومات عن برنامج نيوتن مشرفة.. يشمل 5 مجالات بينها علم الآثار

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، عددًا من الطلاب المصريين المبتعثين ببريطانيا، وذلك ضمن خطة البعثات، وبرنامج صندوق نيوتن مشرفة والحاصلين على المنح الدراسية في مختلف مجالات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات «STEM» للفتيات والدارسين ضمن مشروع «شراكة البحوث والتعليم».

يأتي ذلك في إطار برنامج «Going Global Partnership» الذي يدعمه المركز الثقافي البريطاني في القاهرة.

تفاصيل برنامج نيوتن مشرفة

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن برنامج منح نيوتن مشرفة لطلاب الجامعات بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والمركز الثقافي البريطاني.

- البرنامج يهدف لإيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه مصر في مجال التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية.

- الصندوق يغطي ثلاث فئات عامة من النشاط:

الموارد البشرية: بناء المهارات والقدرات عن طريق التدريب وتبادل الخبرات

البرامج: التعاون البحثي في مجال موضوعات التنمية

- الترجمة: نقل الابتكار من الجامعات إلى مجال النشاط المعني.

- البرنامج يغطي 5 مجالات:

- إدارة المياه المستدامة

- الطاقة المتجددة

- إنتاج الغذاء المستدام

- علم الآثار والتراث الثقافي

- رعاية صحية ذات تكلفة معقولة وشاملة للجميع.

المشروع بدعم من الحكومة البريطانية

- يتم تمويل صندوق نيوتن مشرفة على امتداد سبع سنوات بشكل مشترك من قبل إدارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية بالحكومة البريطانية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة المصرية.

ويشرف على إدارته وتنفيذه شركاء عديدون من بينهم المجلس الثقافي البريطاني والأكاديمية البريطانية في المملكة المتحدة، وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وإدارة الشؤون الثقافية والبعثات في مصر.