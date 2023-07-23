توصيات دولية بتعميم مبادرة «حق الطفل» في كل البلاد العربية والإسلامية

نظمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمشاركة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الملتقى العلمي «الثقافة والفنون ودورهما في مكافحة الجريمة والتطرف»، شاركت فيه الدكتورة شوق النكلاوي مدرس أدب الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مطروح، ولفيف من الوزراء والسفراء والمختصين من الجامعات العربية والإسلامية والجهات ذات الصلة.

أنشطة تربوية داخل المساجد

وخرجت توصيات المؤتمر لتؤكد ضرورة تعميم مبادرة حق الطفل بوزارة الأوقاف، في مختلف الدول العربية والإسلامية، إذ أكدت النكلاوي في ورقتها العلمية أن وزارة الأوقاف المصرية من خلال مبادرة حق الطفل حاولت التفكير في أنشطة تربوية داخل المساجد تعمل على جذب الطفل وربطه بالمسجد وتوجيهه التوجيه السليم وتدريبه على التعاون مع الآخرين مما يجنبه الوقوع فريسة للإرهاب، ومن ثم جاء دور البحث ليُجلي الدور التربوي للمبادرة في مكافحة الإرهاب استنادًا إلى آليات قد تبدو جديدة متمثلة في فن الحكي باعتباره أداة يمكن من خلالها الولوج إلى عقل الطفل ووجدانه.

تفاصيل مبادرة حق الطفل

وأشارت إلى أن مبادرة حق الطفل رائدة وسباقة، تبنت أفكارًا غير تقليدية خرجت بالمسجد إلى دور أكثر شمولًا واتساعًا، وأنه من المتوقع أن تستفيد الجهات المختلفة في الدول العربية والإسلامية من تلك التجربة في تنفيذ برنامج حق الطفل، وربما فكرت في آليات أخرى مختلفة ومتنوعة لتحقيق الإفادة القصوى من مؤسساتنا التربوية لا سيما المسجد بوصفه المؤسسة الأهم لدى الفرد المسلم.

ومن جهته، ثمن جميع الحضور تلك المبادرة، مؤكدين أنها مبادرة مبتكرة تؤكد الدور الحقيقي للمسجد والمؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني لمخاطبة النشء تجديدًا حقيقيًّا.