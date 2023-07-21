شروط الحصول على القرض الحسن بدون فوائد من وزارة الأوقاف

تفرض الضرورة على المواطنين في بعض الاستدانة، للإيفاء بمتطلبات معينة، إلا أن شروط السداد ودفع الفوائد قد تدفعهم لصرف النظر عن القرص رغم جاجتهم إليه، لذا توفر وزارة الأوقاف فرصة للمواطنين للحصول على القرض الحسن الذي يسدد بدون أي رسوم إضافية أو فوائد أو رسوم إدارية، كإسهام من الوزارة في برامج الحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع.

تفاصيل القرض الحسن من وزارة الأوقاف

وخصصت وزارة الأوقاف 20 مليون جنيه إضافية لمشروع القرض الحسن هذا العام، وفتحت باب التقدم للقرض الحسن للعام المالي 2023/ 2024، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل وشروط الحصول على القرض الحسن من الأوقاف

العاملون في الأوقاف والجهات التابعة لها

- من أمضى خمس سنوات عمل فأكثر، يكون مبلغ القرض بحد أقصى 15 ألف جنيه، وبالشروط التالية:

- ألا يجمع هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر.

- ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.

أن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات.

- يخصم مبلغ 300 جنيه شهريًّا، على 50 شهرًا، ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه.

- لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

- عدم إخلاء طرف المقترض لأي سبب من الأسباب إلا بعد سداد ما تبقى من القرض.

- يمكن التقدم للقرض من هنا.

من قضوا مدة أقل من 5 سنوات تعيين بوزارة الأوقاف والهيئات التابعة لها، يشترط الأتي:

- ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات تعيينًا.

- يكون مبلغ القرض ستة آلاف جنيه.

- تخصم على 40 شهرًا بواقع 150 جنيهًا.

- يمكن التقدم للحصول على القرض من هنا.

العاملون بالجهاز الإداري

- يجري صرف مبلغ القرض حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه.

- تخصم بواقع 300 جنيه شهريًّا.

- أن تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض ثلاث سنوات عند نشر هذا الإعلان، بالشروط التالية:

- ألا تقل مدة طالب القرض عن 15 سنة خدمة فعلية متصلة، وفقًا للقانون المنظم.

- ألا يجمع بين القرض وأي قرض مصرفي آخر أو مدين بفيزا مشتريات.

- لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

- إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.

- للتقديم من هنا

آخر موعد للتقدم لحول على القرض الحسن

ونوهت وزارة الأوقاف أنه على الراغبين في الحصول على القرض الحسن ملء النموذج المخصص لكل منهم خلال أسبوعين.