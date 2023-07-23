«التعليم» تعلن الموعد النهائي للتسجيل في اختبارات القدرات بالكليات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على قطاع التنسيق، أن موعد نهاية أعمال التسجيل لاختبارات القدرات 2023، سيكون في 3 أغسطس المقبل، وفقا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مراعاة للإجازات وإتاحة الفرصة لجميع الطلاب، لافتا إلى أنه يمكن للطلاب الدخول والتسجيل حتى نهاية المدة، منوها إلى أن فرص التقدم والامتحانات موحدة لجميع الطلاب، وأن الفيصل النهائي للقبول بالكليات يتمثل في اجتياز الاختبارات والحدود الدنيا التي يقرها الأعلى للجامعات.

75 ألف طالب سجلوا لاختبارات القدرات

وأكد رئيس قطاع التعليم، أن الكليات التي يُشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات؛ ملتزمة بكافة الضوابط والقواعد، التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، منوها إلى أن عدد الذين سجلوا للاختبارات تخطى الـ75 طالب وطالبة حتى الآن وأن الأمور تسير بصورة طبيعية دون رصد أي مشكلات.

ويعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، السبت المقبل، الاجتماع الدوري له لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتنسيق، كما يضع الرتوش النهائية لمراحله.