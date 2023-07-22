تنسيق الجامعات 2023.. الكليات تواصل إجراء الصيانة لمعامل الحاسب الآلي

تواصل الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، استعداداتها لتنسيق الجامعات 2023 وفقًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ تكثف الكليات حاليا عمل الصيانة اللازمة لمعامل الحاسب الآلي، وتدريب الموظفين المختصين قبل انطلاق أعمال مراحله المختلفة سواء لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023 أو ما يعادلها من شهادات خلال مراحل تسجيل الرغبات لاختيار الكليات التي تناسب مجاميعهم.

أكثر من 72 ألف طالب سجلوا رغبات حتى الآن

وقال مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، إن هناك أكثر من سيرفر لموقع التنسيق الإلكتروني تحسبًا لأي أعطال، مؤكدة أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي شدد على ضرورة تذليل كافة العقبات تجاه الطلاب خلال أعمال مراحل تنسيق الجامعات 2023.

وفي السياق ذاته، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أن عدد الطلاب الذين سجلوا لاختبارات القدرات في إطار تنفيذ خطة تنسيق الجامعات 2023، بلغ حتى الآن أكثر 72 ألف طالب من الثانوية العامة، لافتا إلى أنه بالنسبة للشهادات الأخرى سيتم الإعلان عنها والكشف لاحقا.

إقرار الأعداد لكل كلية

ويعقد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي السبت المقبل الاجتماع الدوري لمناقشة كافة الموضوعات الخاصة بالتنسيق، أبرزها إقرار الأعداد لكل كلية، والتجهيزات الخاصة بمعادلات اختبارات الشهادات الفنية والمعاهد والجداول المقترحة بشأن أعمال تنسيق الجامعات 2023 والمراحل المختلفة لكل شهادة، وكذلك الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2023-2024.