معلومات عن البحث الفائز بجائزة الأمم النامية للطبيبة المصرية أسماء الليثي

استطاعت الدكتورة أسماء الليثي، الطبيبة في الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، اقتناص جائزة الأمم النامية، وذلك عن بحثها حول علاج أورام الجهاز الهضمي، المقدم للمؤتمر الطبي ببرشلونة.

وفيما يلي أبرز تفاصيل بحث الطبيبة المصرية، وفق تصريحات تلفزيونية لها صباح اليوم:

- موضوع البحث حول تغيير خطة العلاج واستخدام طرق بديلة لعلاج هذا النوع من الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي والاستغناء عن العلاج بالكيماوي.

- كنت واحدة ضمن 5 فائزين من الهند وأوكرانيا وإيران بالمؤتمر الطبي ببرشلونة.

- مؤتمر برشلونة تقدم له عدد أبحاث كبير بلغ 1200 بحث علمي عن الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي.

- هذه الأبحاث خضعت لتقييم من اللجنة المنظمة للمؤتمر وجرى اختيار 450 بحثا للمنافسة للمرحلة التالية.

الدكتورة أسماء الليثي تستهدف استكمال البحث الحاصل على جائزة التميز

- 5 أبحاث حصلت على أعلى درجات تقييم بعد أن تخطت المعايير الخاصة بالأبحاث العلمية.

- الـ5 أبحاث حصلت على أعلى الدرجات العلمية والفوز بجائزة الأمم النامية، وحصل كل فائز على شهادة تقدير وجائزة مالية.

- الدكتورة أسماء الليثي، تستهدف استكمال البحث الحاصل على جائزة التميز الذي يتحدث عن خطة تقييم علاج نوع معين من الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي، وهو نوع أورام عبارة عن خلايا غدد صماء تتفاعل مع الجهاز العصبي وتفرز هرمونات.

- فكرة البحث جاءت بعد حدوث جدل بخصوص مدى فعالية العلاج الكيماوي في هذا النوع من الأورام، وجرى عمل الإحصائيات اللازمة والتحليل الإحصائي واستخراج النتائج بخصوص هذه النقطة.