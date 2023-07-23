تفاصيل فوز طبيبة مصرية بجائزة الأمم النامية عن بحث لعلاج الأورام (فيديو)

قالت أسماء الليثي الطبيبة في الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية والفائزة بجائزة الأمم النامية عن بحثها حول علاج أورام الجهاز الهضمي، إن موضوع البحث كان حول تغيير خطة العلاج مستقبلا باستخدام طرق بديلة لعلاج هذا النوع من الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي بديلا عن العلاج الكيماوي، موضحة أنها كانت ضمن 5 فائزين من دول مصر والهند وأوكرانيا وإيران.

تقديم 1200 بحث علمي عن الأورام لمؤتمر برشلونة

وأضافت الطبيبة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن عدد الأبحاث المقدمة لمؤتمر برشلونة بلغ 1200 بحث علمي عن الأورام المختلفة التي تصيب الجهاز الهضمي وخضعت هذه الأبحاث إلى تقييم من قبل اللجنة المنظمة للمؤتمر وجرى اختيار 450 بحثا للمرحلة التالية.

5 أبحاث حصلت على أعلى درجات التقييم

وتابعت أسماء الليثي، بأن 5 أبحاث حصلت على أعلى درجات التقييم بعد أن تخطت المعايير الخاصة بالأبحاث العلمية مع حصولها على أعلى الدرجات والفوز بجائزة الأمم النامية، وحصل كل فائز على شهادة تقدير وجائزة مالية.

وأكدت أنها تستهدف استكمال البحث الحاصل على جائزة التميز الذي يتحدث عن خطة تقييم علاج نوع معين من الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي، وهو نوع أورام عبارة عن خلايا غدد صماء تتفاعل مع الجهاز العصبي وتفرز هرمونات.

وواصلت الطبيبة في الهيئة العامة للرعاية الصحية في الإسماعيلية: «في الفترة الأخيرة، كان هناك جدال بخصوص مدى فعالية العلاج الكيماوي، وجرى عمل الإحصائيات اللازمة والتحليل الإحصائي واستخراج النتائج بخصوص هذه النقطة».