فحص 156 حالة بقافلة طبية بمركز في الوادي الجديد.. صرف العلاج مجانا

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، قافلة طبية مجانية مستشفى الفرافرة المركزي بمركز الفرافرة، التي انطلقت بداية من اليوم الأحد، وتستمر حتى الجمعة 28 يوليو 2023.

الكشف علي 156 مواطن في اليوم الأول للقافلة الطبية

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وأجرت القافلة توقيع الكشف الطبي على 156 حالة مرضية بتخصصات (الباطنة - الأطفال - العظام - الرمد - الجراحة - النساء والتوليد - الجراحة - الأسنان) وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

القافلة الطبية تضم كافة التخصصات

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أن القافلة تضم نخبة من أهم الأطباء للكشف على المواطنين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، حيث أن القوافل تجري بتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على استمرار سلسلة القوافل الطبية في جميع مراكز المحافظة الخمسة، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق النائية.