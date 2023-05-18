ختام فعاليات قافلة طبية في الوادي الجديد ضمن «حياة كريمة»

اختتمت، اليوم الخميس، المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قافلة طبية في محافظة الوادي الجديد، من أجل توفير خدمة الكشف والعلاج بالمجان للأهالي الأكثر احتياجا في المحافظة، وذلك ضمن الأنشطة المختلفة التي تقدمها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في القرى الأكثر احتياجا، وذلك بهدف توفير حياة كريمة للأهالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

قافلة طبية في الوادي الجديد

وتمكنت القافلة الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مدار يومين من الكشف على مواطني من أهالي محافظة الوادي الجديد، وفقا لبيان مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، وذلك من خلال الطاقم الطبي الذي يتواجد مع القافلة لتقديم الخدمة للأهالي.

التخصصات الطبية

وقال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الدكتور أحمد محروس، في تصريح خاص لـ «الوطن» إن التخصصات الطبية تضم تخصصات «النساء والتوليد، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية»، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد أن القافلة بدأت أعمالها منذ أمس 17 مايو، على أن تختم أعمالها اليوم الخميس 18 مايو بقرية تنيدة التابعة لمركز بلاط، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مازالت مستمر في مراكز المحافظة المختلفة بقراها وتهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الخدمات المتنوعة التي من شأنها تيسير سبل الحياة على الأهالي، مثل الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية وغيرها.