مؤتمر روما الدولي للهجرة غير النظامية يدعو لتعزيز مراقبة الحدود

بدأ اليوم الأحد مؤتمر روما الدولي حول الهجرة غير النظامية، بمشاركة زعماء من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، سواء في أوروبا أو في شمال أفريقيا، وبعض الدول التي تعد نقاط انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية.

تنظيمات إجرامية لاستغلال المهاجرين

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، إن هناك تنظيمات إجرامية تستغل المهاجرين لتحقيق أرباح، ويجب على مختلف الدول في أفريقيا، خاصةً الدول التي يأتي منها المهاجرون، التصدي لهذه التنظيمات، مع التأكيد على أهمية تحسين ظروف الحياة في الدول التي ينطلق منها المهاجرون.

رئيس تونس يرفض عودة تجارة الرقيق

وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه لا يمكن قبول عودة تجارة «الرقيق» من خلال الهجرة غير النظامية، مبيناً أنه لن يتم التوطين المبطن للمهاجرين، لافتاً إلى أن تونس لن تقبل أن تكون ممراً أو مستقراً للخارجين عن القانون.

الرئيس الموريتاني يدعو لتعزيز المراقبة

وأوضح الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن بلاده تستضيف أكثر من 100 ألف مهاجر غير شرعي، مؤكدا أنها تعمل على احتواء موجات الهجرة غير الشرعية عبر تعزيز المراقبة على الحدود، مشدداً على أن الهجرة غير الشرعية تؤثر على التنمية في دول المصدر.

معالجة الأسباب الحقيقة للهجرة غير الشرعية

كما أشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى أن الهجرة غير الشرعية باتت مصدر قلق، وأضاف أنه «يجب علينا معالجة الأسباب الحقيقية لظاهرة الهجرة غير الشرعية، فظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل مأساة إنسانية، ويجب مساعدة القارة الأفريقية للتغلب على أزماتها، وسندعم كل الجهود لمواجهة الهجرة غير الشرعية».