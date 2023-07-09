أسامة السعيد لـ«القاهرة الإخبارية»: الهجرة غير الشرعية تمثل ضغطا على تونس

قال الدكتور أسامة السعيد، الباحث في الشؤون الدولية، إن المناوشات التي وقعت بين الأمن وبعض المهاجرين غير الشرعيين في صفاقس التونسية، أمر متوقع في ظل تفاقم حالات الهجرة غير الشرعية في تونس والأزمة الاقتصادية.

السعيد: الرأي العام التونسي بات معاديا لموجات الهجرة

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الرأي العام التونسي بات في مجمله معاديا لموجات الهجرة، رافضا لهذا التدفق غير المحسوب من المهاجرين.

وأوضح الباحث في الشؤون الدولية، أن الرأي العام التونسي يرفض أيضا تحويل تونس من معبر للمهاجرين غير الشرعيين للشواطئ الأوروبية إلى مستقر لهؤلاء المهاجرين، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعانيها تونس، ما يمثل ضغطا على بنية المجتمع والسلطات في تونس.

السعيد: الاتحاد الأوروبي يتبع الآن سياسة تصدير الحدود

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتبع الآن سياسة تصدير الحدود، إذ يبعد الحدود التي يقصدها المهاجرون عن شمال المتوسط إلى دول جنوب المتوسط، وما يقال عن دعم الاتحاد الأوروبي لدول جنوب التوسط غير كاف، ولا بد من زيادة الدعم لهذه الدول، فتونس مجرد مثال وما حدث في صفاقس ممكن أن يتكرر في أي مدينة بجنوب المتوسط.