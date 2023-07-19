«الصيد الآلي بالبرلس»: قدمنا نصائح لـ3 آلاف شاب حول مخاطر الهجرة غير الشرعية

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، إن الجمعية عقدت العديد من الندوات داخل مقر الجمعية بالمحافظة، لنحو 3 آلاف شاب وصياد، من أبناء مراكز البرلس، وبلطيم، والحامول، ومطوبس، وذلك منذ بداية العام الجاري، بهدف تقديم النصح والتوعية للشباب، والصيادين، على حد سواء، وذلك حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، والتي تؤدي بهم إلى الموت المحقق، نتيجة بحثهم عن حلم الثراء، وهو في الواقع أمر يتبدد وينتهي بخطر داهم عليهم.

توعية الشباب والصيادين من أضرار الهجرة غير الشرعية

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجري تنسيق مستمر مع قبل مجلس إدارة جمعية الصيد الآلي بالبرلس، والمعنية بشؤون وأحوال الصيادين من جانب، وجانب آخر مع مديرية الشؤون الاجتماعية في محافظة كفر الشيخ، وذلك لمتابعة ما تقوم به الجمعية من دور فاعل وعقد نداوات، بهدف توعية الشباب والصيادين من أضرار الهجرة غير الشرعية عبر سواحل البرلس، وكذلك مدى استجابتهم لذلك، حفاظاً على أرواحهم.

مياه البحر المتوسط لها مخاطر لا يعرفها إلا العاملون به من جموع الصيادين

وأضاف أيضا أن لمياه البحر الأبيض المتوسط مخاطر لا يعرفها إلا العاملون به من جموع الصيادين، وشيوخ مهنة الصيد، خاصة مع قدوم فصل الشتاء، ولذلك نقدم الكثير من المعلومات للشباب خلال الندوات التي يتم عقدها كل أسبوع، أن السفر عبر الطرق الشرعية، هو السبيل الأفضل لهم، لافتاً إلى أننا نقدم لهم عبر تلك الندوات من قبل متخصصين في مجال الاقتصاد، والاستثمار، أن مصر هي بوابة النجاح الحقيقة لهم عبر العمل والبدء في إنشاء مشروعات صغيرة، لتعود عليهم بالنفع، وعلى وطننا الغالي مصر بالخير الكثير.