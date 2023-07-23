حملة مكبرة لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بالمنصورة

شنت رئاسة حي شرق المنصورة في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة ومكثفة لإزالة الإعلانات العشوائية والغير المرخصة بنطاق الحي، بالتنسيق مع شرطة المرافق بالدقهلية ومشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية لإزالة كافة المخالفات في شوارع مدينة المنصورة، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين ومحاسبتهم.

إزالة 15 إعلانًا عشوائيًا ومخالفًا بالمنصورة

وأسفرت الحملة التي قامت بها رئاسة حي شرق المنصورة، عن إزالة 15 إعلانًا عشوائيًا جرى تعليقه دون عمل أي ترخيص من قبل الجهات المعنية في نطاق الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق بالدقهلية بإشراف المهندس راضى العدوي، مدير الإعلانات، بمعاونة الورشة الصناعية وقسم الإنارة العامة التي أزالت الإعلانات العشوائية المعلقة غير المرخصة والمخالفة كما استهدفت الحملة عددًا من الشوارع والميادين ومن ضمنها شارع قناة السويس والدراسات وتوريل في نطاق الحي بمدينة المنصورة.

شن عدة حملات مكثفة خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، إن هناك متابعة مستمرة على الشوارع والميادين في مدينة المنصورة، وسيتم شن عدة حملات مكثفة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وعدد من الجهات المعنية وشرطة المرافق والمرور لرصد كافة المخالفات حتى تظهر المدينة بالمظهر الحضاري اللائق، ورفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق الحي ومتابعة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين.