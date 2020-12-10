شرطة المرافق بدمياط: تحرير 372 محضرا لضبط مخالفات بيئية وإشغال طريق

واصلت شرطة المرافق في دمياط برئاسة العميد أشرف الصعيدي حملاتها التى تأتى بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن لتنفيذ هذه الأعمال بجميع المناطق.

وأسفرت تلك الحملات المُنفذة خلال هذا الأسبوع، عن تحرير 372 محضرًا لضبط مخالفات متعددة "إشغال طريق، بائع متجول، ومخالفات بيئية" فضلاً عن تنفيذ الإزالة الفورية لعدد 325 مخالفة تم رصدها بالإضافة إلى مصادرة 169 مضبوطات متنوعة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات والتصدى للمخالفات وكذا التعديات على الطريق العام، لتيسير الحركة المرورية وحركة المشاة هذا إلى جانب الارتقاء بالمظهر الحضارى العام.

واستقبل عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، في وقت سابق، ناصر حماد مدير عام هيئة تعليم الكبار بدمياط، وسحر عبدالباري مدير عام العلاقات العامة ومنسق التربية والتعليم، وحضر اللقاء محمد الحمزاوي مسؤول محو الأمية وتعليم الكبار بمديرية التربية والتعليم.

وتطرق اللقاء إلى تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة العامة لتعليم الكبار ومديرية التربية والتعليم على مستوى الإدارات التعليمية العشر للعام الدراسي الجاري، حيث أكد وكيل الوزارة على تقديم الدعم الكامل والتجهيزات المناسبة من قبل المديرية وعلى مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وأطلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق، إشارة البدء لـ4 مدارس بمدن دمياط، وعزبة البرج، ورأس البر، وبلغت تكلفتها الإجمالية 31.14 مليون جنيه، استكمالًا لسلسلة الافتتاحات للمشروعات التعليمية والتي بدأتها مطلع الأسبوع الماضي.