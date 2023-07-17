وظائف خالية في محافظة الدقهلية.. اعرف تفاصيل التقديم

أعلنت مديرية القوى العامة في محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، توافر وظائف خالية في عدة شركات بالقطاع الخاص، في عدد من التخصصات، بينها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يوليو 2023 الجاري.

كيفية التقديم للوظيفة في الدقهلية

وأوضحت مديرية القوى العاملة بالدقهلية في بيان لها، على من يرغب في شغل الوظائف المتاحة أن يتوجه إلى المديرية في مبنى ديوان محافظة الدقهلية أو مكاتب العمل التابعة للمديرية أو الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.

وظائف خالية في شركات بالدقهلية

وتستعرض الوطن لقرائها عدد من الوظائف الخالية التي أعلنت عنها مديرية القوى العاملة 2023 في محافظة الدقهلية لتشغيل الشباب بروات مجزية تبدأ من 3000 جنيه كالتالي:

1- شركة سبيد العالمية للتجارة والتوزيع

المكان: 6 تقسيم أكتوبر- أول المنصورة - الدقهلية

المدير المسؤول: محمد عبد القادر

رقم الهاتف: 01099912583

الوظيفة: عدد 11 محصل، 15 مندوب مبيعات، 12 سائق دراجة ثانية.

الشروط: مؤهل عالي- متوسط، السن: 35- 40 عاما، الراتب: 3500- 4500 جنيه.

شركة قنديل للصناعة

المكان: ميت غمر- الدقهلية

المدير المسؤول: محمد عادل

رقم الهاتف: 01004901060

الوظيفة: عدد 3 مندوب مبيعات مستحضرات تجميل، 2 مندوب مبيعات كيماويات، 2 مندوب مبيعات صيدليات.

الشروط: مؤهل عالي- متوسط، السن: 25- 40 عاما، الراتب: حسب المقابلة.