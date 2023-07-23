اعترفات تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق بأسلوب «التسلق» بالقاهرة

أدلى 3 أشخاص باعترافاتهم حول قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق المغلقة عقب مراقبتها بدائرة قسم شرطة شبرا مصر بالقاهرة، قائلين إنهم حال تنفيذ الواقعة الأخيرة كشفتهم كاميرا المراقبة أثناء قيامهم بالسرقة بأسلوب «التسلق».

وأضاف المتهمون الثلاثة خلال اعترافاتهم في التحقيقات، أنهم بعد تنفيذ وقائعهم كانوا يبيعون المسروقات لأحد التجار على علم أنها من متحصلات سرقة بأسعار قليلة.

سرعة التحريات حول الواقعة

وفي مستهل التحقيقات أمرت نيابة شبرا مصر، حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة السرقة كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، لبيان نشاطهم الإجرامي، كما أمرت بعرضهم جميعا على المعمل الكيميائي، لإجراء تحليل مخدرات، لبيان تعاطيهم من عدمه.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما نجح ضباط قسم شرطة شبرا مصر بالقاهرة ضبط شخصين «لهما معلومات جنائية»، مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزتهما مبلغ مالي لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سور حديدي من داخل عقار.

تعرف على عقوبة السرقة في القانون

وشرح المحامي تامرالشايب لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.