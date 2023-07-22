إحالة السائق المتسبب في وفاة شخصين على دائري الوراق للجنايات.. اعرف العقوبة

أمر المحامي العام لنيابة الجيزة، بإحالة السائق المتسبب في وفاة شخصين، جراء حادث تصادم أعلى الطريق الدائري باتجاه الوراق، إلى المحاكمة الجنائية.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي قسم شرطة الوراق بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين ومتوفين أعلى الطريق الدائري باتجاه الوراق، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص، قيادة سائق بصحبته 4 أشخاص مصابين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، واختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى اصطدامه بالحاجز الخرساني وكذا اصطدامه بعامل 50 سنة، وآخر 60 سنة حال توقفهما على جانب الطريق ووفاتهما في الحال، وفر قائدها هاربا، تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى إمبابة العام، وتم ضبط قائد السيارة.

تعرف على عقوبة القتل الخطأ

يقول المحامي حسين ياسر كمال الخبير القانوني لـ«الوطن» إن عقوبة المتهمين بـ«القتل الخطأ» تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.