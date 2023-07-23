10 أمراض ينقلها البعوض.. تعرف على أبرز طرق مكافحته

حشرات كثيرة تعيش في البيئة المحيطة بالإنسان لها دور في إصابته بأنواع عديدة من الأمراض، من بينها بعض الأمراض الخطيرة وغيرها التي لم يتم اكتشاف علاج لها حتى الآن، ومن أبرز هذه الحشرات البعوض، الذي يبلغ عدد الأنواع المعروفة عنه حوالي 3600 نوع موزعة في العالم أجمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علي أحمد يونس، أستاذ الحشرات ووكيل كلية العلوم بجامعة القاهرة، أن البشر يتعرضون للخطر عندما يعملون في أماكن انتشار البعوض، حيث توجد أنواع مختلفة من البعوض في مواقع جغرافية مختلفة، وتكون أكثر نشاطًا في أوقات مختلفة، كما تنشر أيضا أمراضًا مختلفة، وتختلف المخاطر التي يتعرض لها البشر حسب مكان عملهم والموسم، والوقت من اليوم.

البعوض سبب لـ 17% من إصابة البشر بالأمراض المعدية

وتمثل الأمراض المنقولة بالبعوض أكثر من 17% من جميع الأمراض المعدية، 10 أنواع من الأمراض تسببها البعوض وهي: زيكا وحمى الضنك وغرب النيل والملاريا والحمى الصفراء، مرض الشيكونغونيا ومرض التهاب الدماغ لاكروس، ومرض حمى الوادي المتصدع، مرض جيمستاون كانيون الفيروس مرض داء الفيل، وفقًا لـ«يونس».

الفئات الأكثر الإصابة بلدغات البعوض

وكشف أستاذ الحشرات في حديثه لـ«الوطن»، عن أن البشر المعرضين للخطر هم من يقضون أوقاتا كثيرة، خاصة بعد الغروب في الهواء الطلق، والمسافرين لقضاء الأعمال حيث إن هؤلاء قد يسافرون إلى مناطق بها أمراض ينقلها البعوض، والباحثين الذين يعملون مع أنواع من البعوض الناقل للأمراض والأطقم الطبية الذين يتعاملون مباشرة مع المرضى المصابين ويتصادف تعرضهم للدغات البعوض.

طرق مكافحة البعوض

وشدد «يونس» على ضرورة تقليل أعداد البعوض في مواقع العمل أو أماكن المعيشة من خلال اتباع عدة إجراءات أبرزها: إزالة المعدات أو قلبها أو تغطيتها أو تخزينها لمنع البعوض من وضع بيضة في أي تجمع مائي بها، وإزالة الحطام من الخناق وأماكن تجمع المياه، عدم ترك شقوق أو حفر صغيرة قد تتجمع بها المياه وبالتالي تمثل بيئة مناسبة للبعوض لوضع البيض، وإزالة الإطارات والأواني والزجاجات والبراميل التي تتجمع فيها المياه، ووضع فتحات تصريف في حاويات تجمع الماء التي لا يمكن التخلص منها، وإبقاء البعوض دائما بالخارج عن طريق التأكد من أن الأبواب والنوافذ بها حواجز وإغلاقها قدر الإمكان.

طرق الوقاية من لدغات البعوض

ووجه وكيل كلية العلوم بجامعة القاهرة بضرورة رفع مستوى الوعي لدى الأفراد بكيفية التعامل مع مخاطر لدغات البعوض وطرق الوقاية منها، بالتعرف على أعراض الأمراض التي ينقلها البعوض، والأعراض التي تتطلب الاستشارة الطبية، والاستخدام الآمن لمبيدات الحشرات، وتزويد العمال بملابس تغطي أيديهم وأذرعهم وأرجلهم وسائر الجلد المكشوف وتشجيعهم على ارتدائها.