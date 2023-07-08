حملات مكثفة لمكافحة البعوض والحشرات في بيلا بكفر الشيخ

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، من خلال رؤساء الوحدات القروية وفرق النظافة والتجميل وفرق مكافحة البعوض، حملة نظافة واسعة في كافة مناطق وأحياء مركز ومدينة بيلا، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

رفع المخلفات والقمامة من الشوارع

وصرح جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنّ حملة النظافة شملت جميع الشوارع والمناطق بنطاق مركز ومدينة بيلا، مشيراً إلى أنّه جرى بالدفع بفرق عمال النظافة مدعومة بمعدات الحملة الميكانيكية والوحدات المحلية، لتفريغ صناديق القمامة، ورفع كافة أنواع المخلفات والقمامة من الشوارع ورفع نواتج التجريد، بينما قامت سيارات نافوري المياه برش الشوارع وغسيل بلاط الأرصفة على مستوى جميع القطاعات لرفع كفاءة النظافة والاهتمام بالشوارع الرئيسية والحيوية، موضحاً أنه شدّد على أهمية نقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة لها، وذلك تفاديًا لانتشار البعوض والحشرات.

مكافحة البعوض البالغ واليرقات

وأكد «ساطور»، استمرار فرق مكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأمراض في شن حملات على جميع أحياء ومناطق المدينة، بالتنسيق بين كافة الجهات الحكومية من خلال خطة وبرنامج مُعد مسبقاً تُشرف على تنفيذه الإدارة الصحية ببيلا، لافتاً إلى أنّه جرى شنّ حملة اليوم في جميع شوارع المدينة، لمكافحة البعوض البالغ واليرقات، وذلك باستخدام آلات الرش، إلى جانب استخدام المبيدات الخاصة للحد من انتشار البعوض ومكافحة البؤر في أماكن تكاثرها بشكل مستمر.

تنفيذ أعمال قص وتهذيب وري الأشجار

وأضاف «ساطور»، أنّه جرى تنفيذ أعمال قص وتهذيب ري الأشجار التي تم زراعتها بالشوارع والطرق الرئيسية والمنتزهات، وذلك في إطار استمرار تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة «100 مليون شجرة»، للمساهمة في الحد من التغير المناخي، وتحسين المظهر العام، وتعزيز البيئة المحيطة بمركز ومدينة بيلا.