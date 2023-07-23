خبير اقتصادي: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو حققتا العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة

هنأ محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، الشعب المصري بالذكرى الحادية والسبعين من ثورة 23 يوليو، موضحًا أهميتها وأنها الأساس لتقدم الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية له وأول خطوة بتاريخ الإنجازات المصري.

تقارب بين ثورتي 23 يوليو و30 يونيو

تابع الخبير الاقتصادى، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التقارب الحادث بين ثورتي 30 يونيو و23 من يوليو حدث بسبب تحقيق العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة، وتلك تعتبر نقطة الاشتراك بينهما، لافتًا إلى أن هاتين الثورتين أحيتا مشروعات مهمة وإنجازات كبيرة داخل مصر وقيامها بعدة تحولات مناخية واقتصادية مهمة.

وأضاف «البهواشي»، أن الهدف من الثورتين واحد وهو تحسين الاقتصاد وتنمية المشاريع ومثال على ذلك قناة السويس منذ ثورة 23 يوليو حتى ثورة 30 يونيو وإشادة العالم بأنها أكبر مجرى ملاحي يمر به ناقلات بالسويس، وتحول مصر لدولة مصدرة وناتجة.